Das Grüne Herz sucht jetzt die Liebe im Osten

Der Tourismus in der Grünen Mark geht aber auch immer neue Wege. In Bad Radkersburg verzeichnete man unlängst etwa 65.000 Besucher bei der Erstauflage des „Water & Light Festivals“. „Wir brauchen Innovationen – auch dort, wo wir uns schon etabliert haben“, sagt Doris Salchinger, Chefin der Parktherme. Stolze 350.000 Gäste verzeichnet ihr Haus im Jahr. „Wobei sich der Gästebedarf in den letzten Jahren grundlegend geändert hat – Qualität ist immer wichtiger geworden.“ Genau damit wollen die Steirer auch in diesem Winter punkten.