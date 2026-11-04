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Elon Musks SpaceX will einen Mobilfunker schlucken

Digital
04.11.2026 16:58
Archivbild: Eine SpaceX-Rakete trägt einen Stapel Starlink-Satelliten ins All.
Archivbild: Eine SpaceX-Rakete trägt einen Stapel Starlink-Satelliten ins All.(Bild: SpaceX)
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Von krone.at

SpaceX erhöht offenbar den Wettbewerbsdruck auf die US-Telekomkonzerne. Der Raumfahrtkonzern des Milliardärs Elon Musk will die Mobilfunktochter Boost des Satellitenbetreibers EchoStar übernehmen oder deren Funknetz nutzen, schrieb die „Washington Post“ unter Berufung auf Insider. Musk habe dazu im vergangenen Monat persönliche Gespräche mit dem EchoStar-Verwaltungsratsvorsitzenden Charlie Ergen geführt.

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Keines der beiden Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen. SpaceX und die Tochterfirma Starlink wollen jedenfalls satellitengestützte Sprach- und Datenverbindungen über handelsübliche Smartphones anbieten. Hierfür erwarb der Konzern in den vergangenen Monaten zahlreiche US-Mobilfunkfrequenzen, unter anderem von EchoStar.

Bei einer Übernahme von Boost Mobile erhielte SpaceX eine Vertriebsplattform und 7,4 Millionen Kunden. Allerdings müsste EchoStar für die Transaktion mutmaßlich die Zustimmung der Telekomkonzerne AT&T und T-Mobile einholen. Die beiden Unternehmen haben Netznutzungsvereinbarungen geschlossen, die bei einem Verkauf von Boost wohl automatisch enden würden.

Satellitentelefonie gewinnt weltweit an Bedeutung
Satellitentelefonie über handelsübliche Smartphones gewinnt weltweit an Bedeutung. Bisher werden für Gespräche und Datenübertragungen in unwegsamem Gelände oder in Katastrophengebieten meist spezielle Geräte genutzt, deren Antennen jedoch freie Sicht zum Himmel benötigen.

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