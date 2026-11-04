Elon Musks SpaceX will einen Mobilfunker schlucken

Keines der beiden Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen. SpaceX und die Tochterfirma Starlink wollen jedenfalls satellitengestützte Sprach- und Datenverbindungen über handelsübliche Smartphones anbieten. Hierfür erwarb der Konzern in den vergangenen Monaten zahlreiche US-Mobilfunkfrequenzen, unter anderem von EchoStar.