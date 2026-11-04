Drei Youngsters gehen in Dakar auf Medaillenjagd

Nummer vier auf der Nennliste

Blickt man auf die Meldeliste der 16 Teilnehmer – mit durchaus realistischen Medaillenchancen. Da scheint der TS Egg-Athlet, der sich in diesem Jahr bei der U18-Europameisterschaft in Rieti (It) bereits Bronze holen konnte, mit seiner Bestzeit von 51,27 Sekunden auf Rang vier auf. „Die Saison ist allerdings schon sehr lange“, gibt Benning zu bedenken. „Das Ziel ist auf jeden Fall ein einstelliges Ergebnis.“