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Drei Youngsters gehen in Dakar auf Medaillenjagd

Vorarlberg
04.11.2026 16:55
Zsombor Klucsik (l.) holte bei der U18-EM in Rieti heuer bereits Bronze – in Dakar könnte er ...
Zsombor Klucsik (l.) holte bei der U18-EM in Rieti heuer bereits Bronze – in Dakar könnte er nachlegen.(Bild: ÖLV, Coen Schilderman)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die Youth Olympics Games (YOG) sind bereits voll angelaufen – und ab Donnerstag mischen dann endlich auch die Vorarlberger Teilnehmer mit. Den Auftakt macht Triathlet Raphael Künz, ehe es auch für Turner Samuel Wachter und Leichtathlet Zsombor Klucsik ernst wird.

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Am Donnerstag ist es so weit, darf mit Raphael Künz das erste Ländle-Nachwuchsass bei den Youth Olympic Games (YOG) in Dakar, der Hauptstadt des Senegals, in den Kampf um die Medaillen einsteigen. Vor Ort betreut von Papa Simon, startet der 17-Jährige um 8.15 Uhr (MEZ) in den Sprint-Triathlon, bei dem im Saly Beach West Water Park 750 Meter Schwimmen, 20 Radkilometer und ein 5-Kilometer-Lauf auf den jungen Feldkircher warten.

Für Raphael Künz wird es am Donnerstag in Dakar ernst.
Für Raphael Künz wird es am Donnerstag in Dakar ernst.(Bild: GEPA)

Wachter gelandet, Klucsik im Anflug
Künz ist aber nicht der einzige Vorarlberger, der in Westafrika mit von der Partie sein wird. Am Dienstag hoben auch Turner Samuel Wachter und sein Trainer Michael Fußenegger in Richtung Dakar ab, wo es am Samstag für den zweifachen Silbermedaillengewinner – bei Junioren-EM und European Youth Olympic Festival – erstmals ernst wird.

Und gestern machte sich mit 400-Meter-Hürden-Läufer Zsombor Klucsik und seinem Trainer Sven Benning dann das dritte Ländle-Duo auf den Weg. Zuerst per Zug nach Wien von wo es heute über Brüssel in den Senegal geht.

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Nummer vier auf der Nennliste
Blickt man auf die Meldeliste der 16 Teilnehmer – mit durchaus realistischen Medaillenchancen. Da scheint der TS Egg-Athlet, der sich in diesem Jahr bei der U18-Europameisterschaft in Rieti (It) bereits Bronze holen konnte, mit seiner Bestzeit von 51,27 Sekunden auf Rang vier auf. „Die Saison ist allerdings schon sehr lange“, gibt Benning zu bedenken. „Das Ziel ist auf jeden Fall ein einstelliges Ergebnis.“

Zsombor Klucisk (l.) wird von seinem Trainer Sven Benning nach Westafrika begleitet.
Zsombor Klucisk (l.) wird von seinem Trainer Sven Benning nach Westafrika begleitet.(Bild: Verband)

Den ersten Schritt dahin kann der 17-Jährige am kommenden Montag machen, wenn um kurz nach 15 Uhr die beiden Semifinal-Läufe stattfinden. Der finale Kampf der besten Acht um die Medaillen startet dann am Dienstag um 15 Uhr. 

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