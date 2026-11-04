Steirischer Wohnbau kommt wieder in Bewegung

„Starke Konzentration auf Graz“

Demnach werden heuer in der Steiermark 3420 Wohneinheiten fertig gebaut – ein sattes Plus von fast 60 Prozent. „Mehr als die Hälfte der neuen Wohneinheiten wurde in Graz errichtet“, erklärt Exploreal-Chef Alexander Bosak. Der deutliche Anstieg in der Murmetropole folgte allerdings auf einen „historischen Tiefstand“ im Jahr 2025. Generell haben wir in der Steiermark im Bundesland-Vergleich beim Wohnbau eine „sehr starke Konzentration auf die Landeshauptstadt“. So sind im Großraum Graz im letzten Jahr 54 Bauträgerprojekte auf den Markt gekommen, in den Bezirken Murau und Voitsberg je nur eines.