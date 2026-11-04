Bianca ist da! F1-Star Leclerc zum ersten Mal Papa

Hamilton fordert Gespräch

„Der Kerl ist 29 Jahre alt, also glaube ich nicht, dass es am Alter liegt. Ich glaube, es ist eine Frage der Mentalität. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auf ein besseres Umfeld, ein besseres Arbeitsklima hinarbeiten“, sagte Hamilton. Der siebenmalige Weltmeister, der am Ende Zweiter hinter Sieger Max Verstappen von Red Bull wurde, kündigte ein klärendes Vier-Augen-Gespräch an.