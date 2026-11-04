Bianca ist da! F1-Star Leclerc zum ersten Mal Papa

Charles Leclerc im Babyglück: Der Formel-1-Pilot ist zum ersten Mal Papa geworden!
Zusammen mit Ehefrau Alexandra gab der Ferrari-Fahrer via Instagram die Geburt von Bianca bekannt. „Bianca. 3.11.26“, schrieben die beiden Eltern.
Viel Zeit, das neue Glück zu genießen, bleibt dem 29-jährigen Monegassen aber nicht: Bereits an diesem Sonntag steht in Sao Paulo das nächste Formel-1-Rennen an.
Leclerc war nach dem Großen Preis von Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag nach Monaco geflogen, um bei der Geburt zu Hause zu sein.
Leclerc belegt im WM-Klassement den fünften Platz. Zuletzt in Mexiko hatte er den vierten Platz belegt und mit einem Manöver gegen seinen Teamkollegen, Rekordweltmeister Lewis Hamilton, für Zoff im Ferrari-Rennstall gesorgt.
Hamilton fordert Gespräch
„Der Kerl ist 29 Jahre alt, also glaube ich nicht, dass es am Alter liegt. Ich glaube, es ist eine Frage der Mentalität. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auf ein besseres Umfeld, ein besseres Arbeitsklima hinarbeiten“, sagte Hamilton. Der siebenmalige Weltmeister, der am Ende Zweiter hinter Sieger Max Verstappen von Red Bull wurde, kündigte ein klärendes Vier-Augen-Gespräch an.
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