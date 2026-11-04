El-Sayed spottet über US-Vize Vance: „J.D. Habibi“

„Hast dich für Hass entschieden“

In seiner Siegesrede wandte sich der Demokrat außerdem an seinen unterlegenen Kontrahenten Mike Rogers: „Mike, genieß deinen Ruhestand! Ich weiß, du hast ein Haus in Florida und zwei Jachten. Du hast dich für Hass entschieden, Michigan hat sich für Hoffnung entschieden. Mögen wir in diesem Bundesstaat nie wieder jemanden wie dich sehen müssen.“