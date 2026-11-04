El-Sayed spottet über US-Vize Vance: „J.D. Habibi“

Abdul El-Sayed hat den Republikaner Mike Rogers im US-Bundesstaat Michigan geschlagen. Damit zieht er als erster Muslim in den Senat ein. US-Vizepräsident J.D. Vance hatte ihn im Vorfeld mehrmals beleidigend attackiert. In seiner Siegesrede holte El-Sayed nun zum Gegenschlag aus ...
„J. D., Habibi, es liegt eine köstliche Ironie darin, dass du verfassungsrechtlich dazu verpflichtet bist, mich im Jänner in mein Amt einzuführen“, richtete sich der Demokrat direkt an Vance. Als Vizepräsident ist Vance zugleich Präsident des US-Senats. Traditionell übernimmt dieser die Vereidigung neu gewählter Senatoren.
Hier sehen Sie den Ausschnitt der Siegesrede:
Harter Konter gegen J.D. Vance
Weiters sagte er: „Ihr wisst also, was das bedeutet: Wolverine eins, Buckeye null.“ Damit spielte er auf einen früheren Schlagabtausch mit Vance an, in dem in der Republikaner als „kleines Wiesel“ bezeichnet hatte. El-Sayed hielt ihm damals entgegen, er sei kein Wiesel, sondern vielmehr ein „Wolverine“.
Hier sehen Sie die Aussage, auf die sich El-Sayeds Konter bezog:
Er knüpfte damit an die Footballmannschaft der University of Michigan – „Michigan Wolverines“ – an. Mit „Buckeye“ war das Football-Team der Ohio State University – „Ohio State Buckeyes“ – gemeint, an der Vance studiert hat.
„Hast dich für Hass entschieden“
In seiner Siegesrede wandte sich der Demokrat außerdem an seinen unterlegenen Kontrahenten Mike Rogers: „Mike, genieß deinen Ruhestand! Ich weiß, du hast ein Haus in Florida und zwei Jachten. Du hast dich für Hass entschieden, Michigan hat sich für Hoffnung entschieden. Mögen wir in diesem Bundesstaat nie wieder jemanden wie dich sehen müssen.“
Persönliche Attacken von Trump
Auch US-Präsident Donald Trump attackierte den Demokraten immer wieder persönlich. Er bezeichnete El-Sayed etwa als „Dschihadisten“, der „Juden hasst“. In einer Rede forderte Trump sogar, dass er bei einem Wahlsieg als einziger Senator vor dem Betreten des Senatsgebäudes einen Metalldetektor passieren müsse.
Mit seinem Erfolg gegen Rogers schreibt El-Sayed Geschichte in den USA. Er ist der erste Muslim, der in den Senat der Vereinigten Staaten gewählt wurde.
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