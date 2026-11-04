Nadal wird Vorstandsmitglied bei Real Madrid

Der Name Rafael Nadal stehe für weit mehr als nur Erfolg, heißt es weiter: „Sein Talent, sein ständiges Streben nach Verbesserung, seine Opferbereitschaft, sein Wettbewerbsgeist, seine Bescheidenheit, sein Respekt gegenüber Gegnern und Teamkollegen sowie seine Solidarität machen ihn zu einem Vorbild – sowohl auf als auch abseits des Spielfelds.“ Diese Werte seien auch „fest in der Identität von Real Madrid verankert“.