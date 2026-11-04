Nadal wird Vorstandsmitglied bei Real Madrid

Der ehemalige Tennis-Superstar Rafael Nadal wird sehr wahrscheinlich in den Vorstand von Fußball-Spitzenclub Real Madrid aufsteigen. Einen entsprechenden Vorschlag zur Ratifizierung werde der Vorstand bei der nächsten Generalversammlung vorlegen, teilten die „Königlichen“ mit.
„Ich habe diesen Vorschlag mit großer Begeisterung, Lernbereitschaft und dem Wunsch angenommen, so viel wie möglich beizutragen“, schrieb der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger auf der Plattform X.
Bisher Ehrenmitglied
Der 40-jährige Mallorquiner ist bisher Ehrenmitglied des spanischen Rekordmeisters. „Für Real Madrid und für alle Madridistas ist es eine immense Ehre, dass eine Persönlichkeit von seinem sportlichen und menschlichen Kaliber, eine Referenz im spanischen und internationalen Sport, unserem Vorstand beitritt und von dieser Position aus zur Gegenwart und Zukunft unseres Vereins beiträgt“, heißt es in einem Statement von Real.
Der frühere Sandplatz-König zähle „zu den größten Legenden der Sportgeschichte und gehört zu den weltweit am meisten bewunderten und anerkannten spanischen Sportlern“.
Der Name Rafael Nadal stehe für weit mehr als nur Erfolg, heißt es weiter: „Sein Talent, sein ständiges Streben nach Verbesserung, seine Opferbereitschaft, sein Wettbewerbsgeist, seine Bescheidenheit, sein Respekt gegenüber Gegnern und Teamkollegen sowie seine Solidarität machen ihn zu einem Vorbild – sowohl auf als auch abseits des Spielfelds.“ Diese Werte seien auch „fest in der Identität von Real Madrid verankert“.
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