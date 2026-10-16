Was ärgert uns an dieser Paketsteuer am meisten?

Eines gleich vorab: Keiner liebt neue Steuern, auch ich nicht. Viel lieber hätten die meisten von uns keine Paketabgabe gehabt. Und trotzdem ist interessant, was dieser vergleichsweise kleine, aber feste Steuerbetrag in uns auslöst, vor allem dann, wenn wir ihn in Relation zu unseren Einzelkäufen und zu unserem Kaufverhalten setzen. Aber fangen wir am besten bei mir selber an.