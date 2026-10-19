17.000 Unterschriften gegen Paketsteuer gesammelt

Der Handelsverband hat nun einen Versuch gestartet, die umstrittene Abgabe zu kippen. Seit wenigen Tagen kann eine Online-Petition für die Abschaffung der Paketsteuer unterschrieben werden. Mit Stand Montagmittag (13 Uhr) wurden mehr als 17.000 Unterschriften gesammelt, 20.000 werden als Ziel angegeben. „Laut einer Impact Analyse der GAW Innsbruck im Auftrag des Handelsverbands vernichtet die Paketsteuer 2870 Jobs in Österreich und kostet 360 Millionen Euro an Wirtschaftsleistung (BIP) pro Jahr. Sie belastet den Wirtschaftsstandort, verhindert Innovation, erzeugt unnötige Bürokratie und befeuert die Teuerung“, heißt es darin etwa.