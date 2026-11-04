Meghans Vater: Polizei findet Missbrauchsfotos!

Ehefrau von Prinz Harry hatte seit Jahren Verdacht

Die Ehefrau von Prinz Harry äußerte sich erschüttert über die Vorwürfe gegen ihren Vater. Zugleich räumte sie ein, dass sie seit Jahren von dem Verdacht weiß. Die frühere US-Schauspielerin äußerte sich „zutiefst verstört“ über die Vorwürfe, die britische Medien zuvor öffentlich gemacht hatten. Nachdem sie 2018 von derartigen Anschuldigungen erfahren habe, habe sie einen Kontakt zwischen ihren Kindern und ihrem Vater verhindert.