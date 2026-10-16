Petition startet: Kunden sollen Paketsteuer kippen

Handelsverband zieht auch vor die EU

Die Petition ist nicht die erste Maßnahme des Handelsverbands gegen die Paketsteuer. Bereits am 6. Oktober brachte die Interessenvertretung eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission ein. Sie sieht unter anderem Risiken für den europäischen Binnenmarkt und warnt vor langwierigen Rechtsstreitigkeiten.