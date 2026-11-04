Schlappe für Trump bringt hierzulande Hoffnung

„Der Untergang der Demokratie ist abgesagt“

„Der Untergang der Demokratie der USA ist abgesagt“, kommentierte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, am Rande eines Pressegesprächs in Wien den Wahlausgang. „Die Extreme wurden nicht weiter gestärkt.“ Die USA seien als Zielmarkt und als Investor für Österreich weiter integral. Doch die „erratische Zollpolitik“ Trumps habe die Welt und die Alpenrepublik leiden lassen. So verlieren die USA durch Trumps Vorgehen heuer den zweiten Platz in Österreichs Exportstatistik an Italien, so IV-Chefökonom Christian Helmenstein.