Melania Trump bringt Kriegsparteien zusammen

In einer gemeinsamen Rettungsaktion war in der vergangenen Woche die Ausreise zahlreicher Menschen aus der Trümmerstadt Oleschky ermöglicht worden – sie konnten dabei wählen, ob sie in die Ukraine oder nach Russland wollten. Auch humanitäre Hilfsgüter wurden in die Stadt gebracht. Allerdings gab es auch Vorwürfe aus Kiew, die russische Seite habe die Feuerpause für eine Rotation und Neuaufbau der Truppen in der Region genutzt. Die ukrainischen Streitkräfte hätten sich dagegen strikt an die Vereinbarungen gehalten, versicherte der ukrainische Generalstab.