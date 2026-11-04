Zusammenstoß von Auto und Lkw endete tödlich

Ein heftiger Verkehrsunfall in Hartkirchen (OÖ) forderte am Mittwochvormittag ein Menschenleben. Ein 65-jähriger Pkw-Lenker war bei einem Überholvorgang frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt stellte seinen Tod fest. Eine weitere Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Schon wieder forderte ein Verkehrsunfall in Oberösterreich ein Menschenleben. Am Mittwochvormittag war um kurz nach 10 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem weißen VW Tiguan bei einem Überholmanöver auf der B130 Nibelungenstraße in Hartkirchen mit einem Lastwagen kollidiert.
Am Unfallort verstorben
Für den 65-jährigen Autolenker kam jede Hilfe zu spät: Er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen, der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Die Rettung berichtete außerdem, einen 58-jährigen Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht zu haben. Ob es sich dabei um den Fahrer des Lastwagens oder um den Lenker eines zweiten, ebenfalls beschädigten weißen VW Tiguan handelte, war vorerst noch unklar.
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