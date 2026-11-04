Zusammenstoß von Auto und Lkw endete tödlich

Am Unfallort verstorben

Für den 65-jährigen Autolenker kam jede Hilfe zu spät: Er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen, der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Die Rettung berichtete außerdem, einen 58-jährigen Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht zu haben. Ob es sich dabei um den Fahrer des Lastwagens oder um den Lenker eines zweiten, ebenfalls beschädigten weißen VW Tiguan handelte, war vorerst noch unklar.