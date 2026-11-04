Metallteile in Schoko: Wieder neue Fälle bekannt

Ein 29-jähriger Linzer hatte die Schraube am Dienstagnachmittag in den gesammelten Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder gefunden. Den Riegel hatten die beiden (acht und vier Jahre alt) offenbar am Samstag im Stadtteil Ebelsberg gesammelt. Ein Video auf Social Media hatte den Mann auf die Serie an Fällen aufmerksam gemacht – weshalb er die Süßigkeiten genauer unter die Lupe nahm. In einem Schokoriegel entdeckte er dann die Schraube.