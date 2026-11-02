Keine Ermittlungsverfahren gegen FPÖ-Politiker

Der Anfangsverdacht wegen des möglichen Tatbestandes der Verhetzung gegen Walch durch die Staatsanwaltschaft ergab nun, dass von einem Ermittlungsverfahren abgesehen werde. Zuvor gab es bereits mehrere Anzeigen, unter anderem der Plattform „Stoppt die Rechten“. Durch das Posting sei laut Anklagebehörde nicht zu Hass oder Gewalt gegen eine Gruppe von Menschen aufgestachelt. Auch der Anfangsverdacht der Verhetzung sei nicht gegeben.