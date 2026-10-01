Social-Media-Verbot auch für Politiker?

Weil man in so einem politischen Bergwerk selten allein unterwegs ist, haben die Kumpels von der ÖVP auf die kleine Rempelei des Genossen Seltenheim blitzartig reagiert: Mit PR-Fotos auf Instagram, die Christian Stocker als Django oder PanAm-Flugkapitän wie Leonardo DiCaprio aus „Catch Me If You Can“ zeigen sollen. Nur halt mit etwas weniger Haaren.