Social-Media-Verbot auch für Politiker?

Der weithin unbekannte SPÖ-Bundesgeschäftsführer, er hat den schönen Namen Klaus Seltenheim, verteidigte die jammervollen Popularitätswerte von Andreas Babler im ORF-Radio mit dem hinreißenden Argument, dass die ÖVP auch nicht glänzend dastehe.
Nun muss man wohl schon sehr tief unten im politischen Bergwerk feststecken, um es als ein Glück zu finden, wenn es auch dem Partner schlecht geht.
Weil man in so einem politischen Bergwerk selten allein unterwegs ist, haben die Kumpels von der ÖVP auf die kleine Rempelei des Genossen Seltenheim blitzartig reagiert: Mit PR-Fotos auf Instagram, die Christian Stocker als Django oder PanAm-Flugkapitän wie Leonardo DiCaprio aus „Catch Me If You Can“ zeigen sollen. Nur halt mit etwas weniger Haaren.
Dazu lässt man ihn halblustige Sachen in Halbsätzen auf Englisch über zukunftsfrohe Spritpreisbremsen sagen. Das wirkt auch deshalb vollkommen daneben, weil Stocker ungefähr so cool wirkt wie eine Kredenz aus dem Biedermeier.
Außerdem ist Stocker auch kein Berufskomiker in einem Wiener Neustädter Stadl, sondern Bundeskanzler der Republik Österreich. Und da hören sich derartige niveaulose Albernheiten auf. Die Leute an der Spitze des Staats erwarten, dass man sie ernst nimmt. Das wäre auch empfehlenswert für Berufe wie etwa den des Regierungschefs.
Vielleicht sollte man also darüber nachdenken, nicht nur für die unter 14-Jährigen ein Social-Media-Verbot zu verhängen, sondern auch für Politiker?
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