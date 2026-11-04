Nach falschen Identitäten dritter Anlauf für Pass

FPÖ gegen Pass-Automatik, wenn bei uns geboren

Für den niederösterreichischen FPÖ-Asyllandesrat Martin Antauer ist die Behördenposse Anlass für Kritik und eine Warnung: „Der rot-weiß-rote Pass ist kein Ramschartikel!“ Zudem erteilt der blaue Politiker der Initiative von Ex-SPÖ-Bundeskanzler Franz Vranitzky & Co. für das Geburtslandprinzip – wer also hier geboren ist, erhält automatisch die Staatsbürgerschaft – eine klare Abfuhr.