Spritpreisbremse zeigt Wirkung – aber gedämpft

Auch wenn die Preise an den Zapfsäulen nach wie vor hoch sind, zeigt die seit 1. Oktober geltende Spritpreisbremse Wirkung. Laut einer Analyse des ÖAMTC allerdings nicht in voller Entfaltung.
Bei Super sank der Durchschnittspreis von 1,921 Euro im September auf 1,816 Euro im Oktober. Das Minus von 10,5 Cent entsprach damit annähernd der erwartbaren Entlastung. Diesel wurde hingegen nur um 5,5 Cent günstiger, von 2,195 auf 2,140 Euro je Liter, rechnete der Klub am Mittwoch vor.
Der ÖAMTC gibt dabei aber zu bedenken: Zwar ging der Dieselpreis in den ersten Oktobertagen noch deutlicher zurück, anschließende Preissteigerungen schmälerten die Entlastung im Monatsschnitt jedoch wieder. Gäbe es keine Spritpreisbremse, wäre Diesel im Oktober in Österreich vermutlich so teuer wie nie zuvor gewesen. Fazit des Klubs: Eine grundlegende Entspannung ist angesichts des allgemein hohen Preisniveaus weiterhin nicht zu erwarten.
Abstand zwischen Benzin und Diesel enorm
Der Abstand zwischen den Kraftstoffsorten vergrößerte sich zudem weiter: Noch im Jänner dieses Jahres war Diesel lediglich 3,3 Cent teurer als Super, im Oktober betrug die Differenz bereits 32,4 Cent. Sie war damit rund zehnmal so groß und erreichte den höchsten Wert, der jemals durch den ÖAMTC beobachtet wurde. Durch den Krieg im Nahen Osten habe die Entkoppelung von Sprit- und Rohölpreisen im langfristigen Vergleich weiter zugenommen.
Spritpreisbremse bis Ende November
Die von der Bundesregierung beschlossene Spritpreisbremse, die die Kosten für einen Liter Treibstoff an der Zapfsäule rechnerisch um 12 Cent senkt, dauert nach derzeitigem Beschluss bis Ende November an. Ob danach neue Schritte erfolgen, ist offen. Die internationale Energiepreis-Entwicklung werde jedenfalls laufend beobachtet, hieß es dazu von Regierungsvertretern zuletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.