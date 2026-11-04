Spritpreisbremse zeigt Wirkung – aber gedämpft

Abstand zwischen Benzin und Diesel enorm

Der Abstand zwischen den Kraftstoffsorten vergrößerte sich zudem weiter: Noch im Jänner dieses Jahres war Diesel lediglich 3,3 Cent teurer als Super, im Oktober betrug die Differenz bereits 32,4 Cent. Sie war damit rund zehnmal so groß und erreichte den höchsten Wert, der jemals durch den ÖAMTC beobachtet wurde. Durch den Krieg im Nahen Osten habe die Entkoppelung von Sprit- und Rohölpreisen im langfristigen Vergleich weiter zugenommen.