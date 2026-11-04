Bis 2030! SK Rapid verlängert mit Flügelstürmer

„Daniel Nunoo passt perfekt in unsere Mannschaft, hat sich auch in der zuletzt für ihn so schweren Zeit vorbildlich verhalten und tagtäglich hart gearbeitet. So wie auch unser Coach Johannes Hoff Thorup bin ich überzeugt, dass Daniel außergewöhnliches Potenzial mitbringt und er mittelfristig ein noch wichtigerer Teil unserer Mannschaft werden kann. Ich bin glücklich, dass wir bereits jetzt die Formalitäten für die stets angestrebte Vertragsverlängerung finalisieren konnten, und freue mich, ihn möglichst bald wieder bei unseren Matches auf der Außenbahn spielen zu sehen“, so Geschäftsführer Markus Katzer.