Bis 2030! SK Rapid verlängert mit Flügelstürmer

Rapid hat sich langfristig die Dienste von Daniel Nunoo gesichert. Der Fußball-Bundesliga-Tabellenführer verlängerte den mit Saisonende auslaufenden Vertrag des 20-jährigen Offensivspielers bis Sommer 2030. Das gaben die Wiener am Mittwoch bekannt.
Der Flügelspieler aus Ghana, der fünf Bundesligaspiele in den Beinen hat, ist kürzlich nach einer langen Zwangspause wegen einer Oberschenkelverletzung ins Teamtraining zurückgekehrt und könnte im November sein Comeback feiern.
„Daniel Nunoo passt perfekt in unsere Mannschaft, hat sich auch in der zuletzt für ihn so schweren Zeit vorbildlich verhalten und tagtäglich hart gearbeitet. So wie auch unser Coach Johannes Hoff Thorup bin ich überzeugt, dass Daniel außergewöhnliches Potenzial mitbringt und er mittelfristig ein noch wichtigerer Teil unserer Mannschaft werden kann. Ich bin glücklich, dass wir bereits jetzt die Formalitäten für die stets angestrebte Vertragsverlängerung finalisieren konnten, und freue mich, ihn möglichst bald wieder bei unseren Matches auf der Außenbahn spielen zu sehen“, so Geschäftsführer Markus Katzer.
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