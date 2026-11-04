Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Vertrag

Bis 2030! SK Rapid verlängert mit Flügelstürmer

Bundesliga
04.11.2026 11:36
Daniel Nunoo bleibt in Hütteldorf.
Daniel Nunoo bleibt in Hütteldorf.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid hat sich langfristig die Dienste von Daniel Nunoo gesichert. Der Fußball-Bundesliga-Tabellenführer verlängerte den mit Saisonende auslaufenden Vertrag des 20-jährigen Offensivspielers bis Sommer 2030. Das gaben die Wiener am Mittwoch bekannt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Flügelspieler aus Ghana, der fünf Bundesligaspiele in den Beinen hat, ist kürzlich nach einer langen Zwangspause wegen einer Oberschenkelverletzung ins Teamtraining zurückgekehrt und könnte im November sein Comeback feiern.

„Daniel Nunoo passt perfekt in unsere Mannschaft, hat sich auch in der zuletzt für ihn so schweren Zeit vorbildlich verhalten und tagtäglich hart gearbeitet. So wie auch unser Coach Johannes Hoff Thorup bin ich überzeugt, dass Daniel außergewöhnliches Potenzial mitbringt und er mittelfristig ein noch wichtigerer Teil unserer Mannschaft werden kann. Ich bin glücklich, dass wir bereits jetzt die Formalitäten für die stets angestrebte Vertragsverlängerung finalisieren konnten, und freue mich, ihn möglichst bald wieder bei unseren Matches auf der Außenbahn spielen zu sehen“, so Geschäftsführer Markus Katzer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
04.11.2026 11:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
174.305 mal gelesen
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.393 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
111.986 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
1567 mal kommentiert
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1020 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
687 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Mehr Bundesliga
Neuer Vertrag
Bis 2030! SK Rapid verlängert mit Flügelstürmer
Sport Tv Logo
Erfreuliche Zahlen:
Positive Bilanz! Neuer Rekordumsatz für den GAK
Altacher Bilanz
Kleiner Abgang in wirtschaftlich schwieriger Zeit
Sport Tv Logo
Vor Duell mit Celje
Sturm-Kapitän: So steht es um seine Zukunft
Im Team auf Abruf
Tierisch gut! ER verleiht Hartberg nötigen Biss

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf