Drama in Graz: Streit um Bad als mögliches Motiv

Geteiltes Bad wurde zum Verhängnis

Am Mittwoch wurden nun neue Details bekannt. Laut Polizeisprecher Markus Lamb stand der Verdacht im Raum, dass es sich um einen schwelenden Nachbarschaftsstreit handelte. Dieser Verdacht verhärtet sich nun, bestätigt Lamb der „Krone“. Die Nachbarn, die anscheinend in kleinen Wohnungen im Dachgeschoss wohnen, teilen sich in dem Mehrparteienhaus ein Bad und ein WC. Der tatverdächtige Mann gibt an, dass seine Nachbarin Probleme damit gehabt habe, dass er die gemeinsame Sanitäranlage benützt. Er gibt außerdem an, dass er sich verteidigen wollte.