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Mit Axt auf Nachbarin

Drama in Graz: Streit um Bad als mögliches Motiv

Steiermark
04.11.2026 18:56
Hier sollen sich die schrecklichen Szenen abgespielt haben.
Hier sollen sich die schrecklichen Szenen abgespielt haben.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Ein 37-Jähriger steht im Verdacht, seine 45-jährige Nachbarin mit einer Axt am Montagabend lebensgefährlich attackiert zu haben. Jetzt werden neue Details bekannt.

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Wie am Dienstag bekannt wurde, soll am Montagabend ein Streit in einem Wohnhaus im Grazer Bezirk Geidorf derart eskaliert sein, dass ein Mann (37) auf seine Nachbarin (45) tatsächlich mit einer Axt und einem Küchenmesser losging. Die Frau wurde im Kopf-, Gesichts- und Halsbereich lebensgefährlich verletzt und erlitt zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper. Sie wurde ins LKH Graz gebracht.

Geteiltes Bad wurde zum Verhängnis
Am Mittwoch wurden nun neue Details bekannt. Laut Polizeisprecher Markus Lamb stand der Verdacht im Raum, dass es sich um einen schwelenden Nachbarschaftsstreit handelte. Dieser Verdacht verhärtet sich nun, bestätigt Lamb der „Krone“. Die Nachbarn, die anscheinend in kleinen Wohnungen im Dachgeschoss wohnen, teilen sich in dem Mehrparteienhaus ein Bad und ein WC. Der tatverdächtige Mann gibt an, dass seine Nachbarin Probleme damit gehabt habe, dass er die gemeinsame Sanitäranlage benützt. Er gibt außerdem an, dass er sich verteidigen wollte.

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Frau ist nicht einvernahmefähig
„Er bleibt bei dieser Aussage. Die Frau kann leider derzeit noch nicht einvernommen werden“, so Lamb. Die 45-Jährige befindet sich zwar inzwischen außer Lebensgefahr, allerdings sind die Verletzungen gravierend. Der Frau wurden unter anderem Axtschläge gegen den Kopf versetzt.

Der Streit dürfte verbal gestartet sein und wurde dann wohl handgreiflich. Laut Polizei begann alles im Bad und ging dann in einer Wohneinheit weiter. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Der Mann wurde inzwischen in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.

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