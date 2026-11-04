Urinbecher auf Trainer: Wirbel um Blau-Weiß-Fans

Peschek abschließend: „Es gibt keine Rivalität unter den Klubs, nach dem 6:0 zudem null Frust. Warum sollte jemand so etwas Abscheuliches tun?“

Zwischen Wien-Döbling und Linz fliegen jedenfalls mittlerweile eklige Giftpfeile. Das Verhältnis zwischen den Titelrivalen ist angepatzt ...