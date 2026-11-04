Österreicher-Duo holt historisches Olympiagold

„Wollte nur, dass es schnell vorbei ist“

„Das sagen vielleicht alle Sportlerinnen, aber im ersten Moment haben wir es gar nicht glauben können. Ich wollte im dritten Satz einfach nur, dass es schnell vorbei ist und die Goldene uns gehört. Als es dann wirklich geschafft war, ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen“, sagte Hohenauer. „Ich war lange verletzt, bin gerade noch rechtzeitig für die EM fit geworden und jetzt stehe ich da und bin Jugend-Olympiasieger. Besser hätte es nicht laufen können, oder?“, meinte Poinstingl.