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Österreicher-Duo holt historisches Olympiagold

Sport-Mix
04.11.2026 19:19
Paul Hohenauer und Martin Poinstingl gewannen Gold bei den Jugendspielen.
Paul Hohenauer und Martin Poinstingl gewannen Gold bei den Jugendspielen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein historischer Meilenstein für den österreichischen Volleyball: Paul Hohenauer und Martin Poinstingl gewinnen Gold im Beachvolleyball bei den Olympischen Jugendspielen und sorgen damit für die erste österreichische Olympia-Medaille im Volleyball.

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Der Erfolgslauf von Paul Hohenauer und Martin Poinstingl geht weiter. Nach dem Gewinn der U18-EM 2026 holt das österreichische Duo nun auch Olympiagold bei den Youth Olympic Games in Dakar (Senegal). Im Finale setzten sich die beiden überraschend gegen das deutsche U18-Weltmeister-Duo Lasse Hüper und Filo Wüst mit mit 2:1 (22:20, 13:21, 15:12) durch.

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„Wollte nur, dass es schnell vorbei ist“
„Das sagen vielleicht alle Sportlerinnen, aber im ersten Moment haben wir es gar nicht glauben können. Ich wollte im dritten Satz einfach nur, dass es schnell vorbei ist und die Goldene uns gehört. Als es dann wirklich geschafft war, ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen“, sagte Hohenauer. „Ich war lange verletzt, bin gerade noch rechtzeitig für die EM fit geworden und jetzt stehe ich da und bin Jugend-Olympiasieger. Besser hätte es nicht laufen können, oder?“, meinte Poinstingl.

(Bild: GEPA)

ÖVV-Präsident Gernot Leitner freute sich mit: „Eine sensationelle Goldmedaille. Da haben sich zwei Spieler präsentiert, von denen wir in Zukunft noch viel hören werden.“

Dritte österreichische Medaille
Es ist bereits die dritte österreichische Medaille bei den diesjährigen Jugendspielen. Selina Wögerer holte Bronze im Judo in der Klasse bis 78 Kilogramm, die Küstenruderer Alena Lux/Lukas Schönbacher gewannen Silber im Beach-Sprint.

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