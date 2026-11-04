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Dieses Wort vermeidet Österreichs Eishockey-Team

Eishockey
04.11.2026 18:27
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Premiere auf Top-Niveau! Österreich Frauen-Nationalteam startet am Freitag gegen Tschechien in das WM-Turnier im dänischen Esbjerg. Ein mehrköpfiger Expertenrat aus Kanada unterstützt Kapitänin Anna Meixner & Co. beim Vorhaben, das erklärte Ziel Viertelfinale zu schaffen. Und: So steht es um das Verhältnis der Spielerinnen zum Verband.

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Volle Konzentration und pure Entschlossenheit sind den Gesichtern ablesbar!Österreichs Eishockey-Team der Frauen traf in Dänemark ein, bereitete sich in den vergangenen Tagen in Villach auf die ersten A-WM-Gruppenspiele überhaupt in Esbjerg vor. Negativ behaftete Begriffe wie Klassenerhalt oder Abstieg wurden aus dem Repertoire gestrichen.

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