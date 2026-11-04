Dieses Wort vermeidet Österreichs Eishockey-Team

Volle Konzentration und pure Entschlossenheit sind den Gesichtern ablesbar!Österreichs Eishockey-Team der Frauen traf in Dänemark ein, bereitete sich in den vergangenen Tagen in Villach auf die ersten A-WM-Gruppenspiele überhaupt in Esbjerg vor. Negativ behaftete Begriffe wie Klassenerhalt oder Abstieg wurden aus dem Repertoire gestrichen.