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AEK Athen gegen Real Madrid – ab 18.45 Uhr LIVE

Champions League
04.11.2026 05:08
Real-Stürmer Kylian Mbappe
Real-Stürmer Kylian Mbappe(Bild: AP/Bernat Armangue)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vierter Spieltag in der UEFA Champions League. AEK Athen empfängt Real Madrid, wir berichten ab 18.45 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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