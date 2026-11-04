Pollmann-Gruppe: 93,9 Millionen Euro Forderungen

Sanierungsplan-Tagsatzungen verschoben

Der KSV 1870 konnte aber auch positives berichten, denn alle drei Schuldnerunternehmen hätten seit der Insolvenzeröffnung positiv geführt werden können. Aufgrund der Höhe der Verbindlichkeiten sei die Finanzierung aber nur mithilfe eines Investors möglich. Diesbezügliche Gespräche mit einem Investor hätten noch nicht finalisiert werden können. Aus diesem Grund seien auch die für den 25. November anberaumten Sanierungsplan-Tagsatzungen der drei Firmen auf den 20. Jänner 2027 verlegt worden.