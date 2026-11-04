Pollmann-Gruppe: 93,9 Millionen Euro Forderungen

758 Gläubiger – davon fast 500 Mitarbeiter – meldeten für die drei GmbHs des Waldviertler Leitbetriebs mehr als 93 Millionen Euro an Forderungen an. Es gibt erste positive Signale: Seit Insolvenzeröffnung konnten die Firmen laut KSV 1870 positiv geführt werden. Aber: Ein Investor wird unbedingt benötigt.
Das Sanierungsverfahren über den Waldviertler Automobil-Zulieferer Pollmann wurde Anfang September eröffnet. Bei der Prüfungstagsatzung am Mittwoch wurden für die drei GmbHs Pollmann Austria, Pollmann International und Pollmann Werkzeugbau insgesamt 93,9 Millionen Euro an Forderungen von 758 Gläubigern (davon fast 500 Mitarbeiter) angemeldet.
„Aufgrund der Vielzahl der angemeldeten Forderungen konnte die Forderungsprüfung durch die verantwortlichen Insolvenzverwalter noch nicht abgeschlossen werden“, hieß es vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV). Die Höhe der letztlich zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten werde erst bei der Abstimmung der vorliegenden Sanierungspläne feststehen.
Sanierungsplan-Tagsatzungen verschoben
Der KSV 1870 konnte aber auch positives berichten, denn alle drei Schuldnerunternehmen hätten seit der Insolvenzeröffnung positiv geführt werden können. Aufgrund der Höhe der Verbindlichkeiten sei die Finanzierung aber nur mithilfe eines Investors möglich. Diesbezügliche Gespräche mit einem Investor hätten noch nicht finalisiert werden können. Aus diesem Grund seien auch die für den 25. November anberaumten Sanierungsplan-Tagsatzungen der drei Firmen auf den 20. Jänner 2027 verlegt worden.
Die Schuldnerunternehmen bieten jeweils eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans an. „Es bleibt abzuwarten, ob es gelingt, einen Investor für die Finanzierung der angebotenen Sanierungspläne zu gewinnen“, betont KSV 1870-Experte Jürgen Gebauer. Final würden die betroffenen Gläubiger bei den Sanierungsplan-Tagsatzungen über das weitere Schicksal der insolventen Unternehmen der Pollmann-Gruppe entscheiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.