Auto gemietet – die Rückgabe war dann Nebensache

Munter mit dem Auto durch die Lande gefahren

Die Vorgeschichte: Bereits im Mai hätte der Angeklagte den Mietwagen in Vorarlberg zurückgeben müssen. Stattdessen fuhr er munter weiter. Er habe seine Tante besucht und den Rückgabetermin eben immer wieder verschoben, erklärte er Richter Dietmar Nußbaumer in der Verhandlung. Der Rumäne, der erst seit vier Monaten in Österreich lebt und sich als Barbetreiber selbstständig gemacht hat, bekannte sich zum Vorwurf der Veruntreuung schuldig. Für den Unfall wollte er allerdings nicht verantwortlich sein und beharrte auf seiner Version mit dem unbekannten Unfallverursacher.