ORF setzt den Sparstift beim Wiener Opernball an

In der Pole-Position dafür steht Kristina Inhof. Die 38-jährige Moderatorin kehrt aus ihrer Babypause zurück und wird in Aktion treten. Das ist auch der Punkt in dieser Geschichte, an dem der ORF-General und sein Sparbörserl ins Spiel kommen. Denn wie es Insider wissen wollen, wird Klebow einzig und alleine nur deswegen vom Bildschirm verschwinden, weil sie „extra“ kosten würde und Inhof nicht. Denn die ist ORF-Angestellte und verursacht nicht (allzu viel) Mehraufwand für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.