Skandal-Spiel! Schiri zeigt 51 (!) Rote Karten

Ein provokanter Torjubel, eine Massenschlägerei und 51 (!) Rote Karten – das U20-Spiel zwischen Uberlandia und Mamore in Brasilien ging in die Geschichte ein. Noch nie hatte ein Schiedsrichter in einer Partie so viele Platzverweise ausgesprochen.
54 Minuten waren im Duell zwischen Uberlandia und Mamore gespielt, als Davi Fernandes Bittencourt, Spieler der Auswärtsmannschaft, provokant vor der gegnerischen Bank über seinen Treffer zur 3:1-Führung jubelte. Ein Tormanntrainer der Gastgeber ließ sich das nicht gefallen, stürmte aufs Spielfeld und schubste den jungen Spieler.
Stühle und Bänke flogen
Daraufhin brachen chaotische Szenen aus. Die Situation eskalierte sofort: Spieler und Trainer beider Teams gingen aufeinander los. Stühle, Bänke und Fäuste flogen. Laut Angaben des Schiedsrichters beteiligten sich sogar Ballkinder an der Massenschlägerei. Der brasilianische Unparteiische verlor die Kontrolle über die Akteure. Sein Spielabbruch wurde ignoriert – ihm blieb nur noch, die Beteiligten zu notieren.
22 Spieler und vier Mitglieder des Trainerstabs von Uberlandia sowie 21 Spieler und vier Mitglieder des Trainerstabs von Mamore sahen glatt Rot – ein neuer Rekordwert. Erst nach rund 40 Minuten beruhigte sich die Lage, nachdem die örtliche Polizei eingegriffen hatte.
Vorheriger Rekord in Argentinien
Noch nie zuvor zeigte ein Schiedsrichter 51 Rote Karten in einer Partie. Der bisherige Guinness-Weltrekord stammte aus einer argentinischen Fünftligapartie zwischen Atletico Claypole und Victoriano Arenas am 27. Februar 2011. Damals wurden nach einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Teams 36 Spieler vom Platz verwiesen.
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