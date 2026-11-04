Skandal-Spiel! Schiri zeigt 51 (!) Rote Karten

Stühle und Bänke flogen

Daraufhin brachen chaotische Szenen aus. Die Situation eskalierte sofort: Spieler und Trainer beider Teams gingen aufeinander los. Stühle, Bänke und Fäuste flogen. Laut Angaben des Schiedsrichters beteiligten sich sogar Ballkinder an der Massenschlägerei. Der brasilianische Unparteiische verlor die Kontrolle über die Akteure. Sein Spielabbruch wurde ignoriert – ihm blieb nur noch, die Beteiligten zu notieren.