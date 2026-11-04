Frühlingstemperaturen statt einer Ladung Schnee

Temperaturen schnellen in Höhe

Erschwerend kommt dazu, dass die Temperaturen in der kommenden Woche nicht sinken, sondern in die Höhe schnellen. Denn ab Dienstag wird es in Tirol wohl frühlingshaft warm. „Beispielsweise im Unterinntal kann es sogar bis zu 18 oder 19 Plusgrade geben“, prognostiziert Meteorologe Brandes. Die lassen Träume auf frühwinterlich verschneite Berge jäh platzen.