Bei Meeting in Linz wird auf Strafgeld verzichtet!

Das Linzer Parkbad wird an diesem Wochenende von 353 Schwimmern belagert, die beim ersten Meeting des ASV Linz in 30 Bewerben und somit 1500 Antritten an den Start gehen werden. „Wir sind dazu auch kindergerecht. Die Talente ab einem Alter von sieben Jahren können sich erstmals in Wettkämpfen messen“, sagt Obmann Josef Richer vor der Zeitenjagd im Becken.