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Herzog staunt: „Ein absoluter Traum-Fußballer!“

Champions League
04.11.2026 19:51
Jude Bellingham (re.) erzielte ein absolutes Traumtor in Athen.
Jude Bellingham (re.) erzielte ein absolutes Traumtor in Athen.(Bild: AFP/ARIS MESSINIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Geniestreich von Jude Bellingham! Mit seinem Traumtor im Champions-League-Spiel gegen AEK Athen sorgt der Real-Madrid-Star für Staunen bei TV-Experte Andreas Herzog: „Ein absoluter Traum-Fußballer!“

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In der 32. Minute spielt Marc Cucurella den Ball scharf in den Strafraum der Athener. Dort steht Jude Bellingham und versenkt den Ball mit seiner Ferse sehenswert im rechten Eck. Die spanische „AS“ spricht von einem „Meisterwerk“.

„Ich meine, das ist Real Madrid! Diese Spieler haben so eine Qualität“, schwärmt Sky-Experte Andreas Herzog. Dass Bellingham das Traumtor mit seinem schwächeren linken Fuß erzielte, sei „absolute Weltklasse“, so der „Krone“-Kolumnist.

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„Der beste Spieler bei Real“
Auch für Experten-Kollege Marko Stankovic steht fest: Bellingham ist „der beste Spieler in der Real-Mannschaft“. Und er ergänzt: „Der läuft zurück, ist vorne – der bringt einfach alles mit!“

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