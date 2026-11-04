100 Mal Königsklasse – Sternstunden und Debakel

Genau so feiert man ein Jubiläum! Mit dem 4:0 gegen Slovan bescherte der LASK Österreichs Klubs einen besonderen 100. Auftritt im Hauptbewerb der Champions League – der Heimsieg war der höchste Zu-null-Erfolg. Die Bilanz im 1992 neu gegründeten Bewerb: 22 Siege, 17 Remis, 61 Niederlagen, 99:207 Tore. 100 Spiele mit Sternstunden, Debakeln und ganz vielen Gänsehaut-Momenten!