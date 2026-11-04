Kühe verhungert: Strafe, aber kein Tierhalteverbot

Der Prozess gegen Herrn R. zeigt eindrucksvoll, wie schlecht Behörden miteinander kommunizieren. Denn am Landesgericht Klagenfurt geht es um den strafrechtlichen Aspekt dessen, was sich auf der Viehzuchtanlage des Angeklagten abgespielt hat – die BH St. Veit dagegen ist ausschließlich für die Verwaltungsverfahren zuständig.