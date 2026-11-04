Alkohol im Urin: Høiby kommt doch nicht frei

Rückschlag für Marius Borg Høiby: Der älteste Sohn von Norwegens Königin Mette-Marit bleibt in Untersuchungshaft. Eigentlich hätte er seine elektronische Fußfessel loswerden und entlassen werden sollen. Grund für die neue Entscheidung des Gerichts soll ein Alkoholrückfall sein.
Dass aus Høibys Entlassung nichts wird, hat ein Berufungsgericht der norwegischen Nachrichtenagentur NTB zufolge am Mittwoch entschieden. Zuvor hatte ein Gericht in erster Instanz am Montag beschlossen, die U-Haft nicht zu verlängern, die Høiby seit dem Sommer mit elektronischer Fußfessel zu Hause absitzt.
Alkohol in Untersuchungshaft?
Ein Grund für die Entscheidung gegen die Entlassung sei Medienberichten zufolge, dass Høiby in der Untersuchungshaft Alkohol getrunken haben soll. Das sei bei einem Urintest festgestellt worden.
Die Anklage hatte gegen die Entscheidung aber Berufung eingelegt. „Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht, nehmen aber die Entscheidung des Berufungsgerichts zur Kenntnis“, teilten die Verteidiger des 29-Jährigen mit. „Wir werden nun die Begründung des Gerichts gründlich prüfen und das weitere Vorgehen mit Høiby besprechen.“
Urteil zu vier Jahren Haft noch nicht rechtskräftig
Mette-Marits Sohn sitzt seit Februar in U-Haft, bisher wurde diese regelmäßig um jeweils vier Wochen verlängert. Der Hausarrest sei für Høiby momentan „unerträglich“, hatte einer seiner Verteidiger am Montag gesagt.
Der Norweger war im Sommer wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er hat das Urteil angefochten, ein Berufungsprozess soll im kommenden Februar starten. Neu aufgerollt werden dabei die Vorwürfe der Vergewaltigungen sowie der häuslichen Gewalt gegen eine Ex-Freundin.
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