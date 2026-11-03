Krawall-Interview: Aussagen, die Angst machen

Immerhin: Gewalt gegen Menschen lehne sie ab, sagt sie. Aber gegen Dinge? Wenn es gegen Statussymbole des Kapitalismus oder Luxusgüter gehe, könne das ein gewähltes Mittel sein, darf sie vom Interviewer unwidersprochen absondern. Ja geht’s noch? Das sagt die höchste Vertreterin der Grazer Universitäts-Studenten, übrigens eine angehende Lehrerin. Sie hätte nichts dagegen, Dinge kaputtzumachen, gibt sie von sich. Sie macht mit derart dummen Aussagen aber noch viel mehr kaputt. Und es macht Angst.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!