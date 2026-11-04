Kriminelle Kinder beschäftigen die Landeschefs

So sollen die Länderchefs über eine Kraftwerkstrategie und die UVP-Novelle beraten. Das von den Ländern viel kritisierte Erneuerbaren-Energien-Ausbaugesetz wird Thema sein. Die Länder sollen je nach Bedingungen selbst entscheiden können, welche grüne Energiequelle sie nutzen wollen. Auch die Flugticketabgabe steht auf der Tagesordnung. Alle neun Bundesländer wollen sie zumindest senken, die meisten wollen sie überhaupt abschaffen.

„Starke Regionen. Zukunft gestalten.“ lautet das Motto des aktuellen Vorarlberger Vorsitzes. „Wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Gerade bei der Energieversorgung, beim Ausbau wichtiger Infrastruktur und beim Abbau unnötiger Bürokratie brauchen wir mehr Tempo und klare Entscheidungen. Die Länder wollen hier gemeinsam konkrete Verbesserungen vorantreiben“, betont Landeshauptmann Wallner.