Horror in Deutschland
Halloween-Schoko: Polizei vermutet TikTok-Trend
Auch in unserem Nachbarland häufen sich die Fälle von mit Nadeln präparierter Schokolade, die an Halloween an Kinder verteilt wurde. Die deutsche Polizei vermutet: Die Idee könnte aus den sozialen Medien stammen.
In Deutschland ermittelt die Polizei auf Hochtouren zu den manipulierten Süßigkeiten. Allein in Bayern wurden in den vergangenen Tagen mindestens 28 Fälle bekannt. In den Süßigkeiten wurden Nadeln, Nägel, Reißnägel und Draht gefunden.
Ermittler vermuten TikTok-Trend aus Amerika
Die Ermittler haben mittlerweile den Verdacht geäußert, ein Social-Media-Trend könnte hinter den grausigen Funden stecken. Besonders in Amerika seien schon vor längerer Zeit Videos verbreitet worden, in denen vor manipulierten Süßigkeiten gewarnt wird – diese alten Videos könnten die Täter dazu animiert haben, die Warnung in die Tat umzusetzen, so deutsche Medien.
Bisher keine Aufrufe zu Taten bekannt
Auch die „Abendzeitung München“ berichtete, die Polizei in Niederbayern gehe dem Verdacht nach, dass es sich um eine TikTok-Challenge oder Ähnliches handeln könnte. Es werde zudem überprüft, ob es gar einen Aufruf in den sozialen Medien gegeben habe, Süßigkeiten zu präparieren.
In einem Fall in Thüringen gab ein neunjähriges Kind zu, selbst einen Holzspieß in einen Halloween-Schokoriegel gesteckt zu haben. Der Vater hatte zuvor Anzeige erstattet. Woher das Kind die Idee hatte und ob ein eventueller Social-Media-Trend damit in Verbindung stehen könnte, ist bislang nicht bekannt.
Wir bündeln unsere Kräfte über die Landesgrenzen hinweg und gehen gemeinsam mit unseren Partnern konsequent gegen die Verantwortlichen vor.
Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer
Bild: APA/ROLAND SCHLAGER
Auch heimische Ermittler schließen Social-Media-Vernetzung nicht aus
Auch in Österreich werde eine mögliche Vernetzung der Täter über soziale Netzwerke ermittelt, so Gerald Tatzgern, Leiter der Abteilung Ermittlungen, Organisierte und Allgemeine Kriminalität im Bundeskriminalamt, im Gespräch mit dem Ö1-„Mittagsjournal“. Dezidierte Hinweise zu Tätern gibt es aber noch nicht, wie es auf „Krone“-Anfrage hieß. Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht der versuchten, absichtlichen schweren Körperverletzung (Strafrahmen bis zu 15 Jahren Haft).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.