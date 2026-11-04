Halloween-Schoko: Polizei vermutet TikTok-Trend

Auch heimische Ermittler schließen Social-Media-Vernetzung nicht aus

Auch in Österreich werde eine mögliche Vernetzung der Täter über soziale Netzwerke ermittelt, so Gerald Tatzgern, Leiter der Abteilung Ermittlungen, Organisierte und Allgemeine Kriminalität im Bundeskriminalamt, im Gespräch mit dem Ö1-„Mittagsjournal“. Dezidierte Hinweise zu Tätern gibt es aber noch nicht, wie es auf „Krone“-Anfrage hieß. Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht der versuchten, absichtlichen schweren Körperverletzung (Strafrahmen bis zu 15 Jahren Haft).