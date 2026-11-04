Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horror in Deutschland

Halloween-Schoko: Polizei vermutet TikTok-Trend

Ausland
04.11.2026 19:50
Die Fälle von mit Nadeln präparierter Schokolade häufen sich auch in Deutschland.
Die Fälle von mit Nadeln präparierter Schokolade häufen sich auch in Deutschland.(Bild: zulfiska - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch in unserem Nachbarland häufen sich die Fälle von mit Nadeln präparierter Schokolade, die an Halloween an Kinder verteilt wurde. Die deutsche Polizei vermutet: Die Idee könnte aus den sozialen Medien stammen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Deutschland ermittelt die Polizei auf Hochtouren zu den manipulierten Süßigkeiten. Allein in Bayern wurden in den vergangenen Tagen mindestens 28 Fälle bekannt. In den Süßigkeiten wurden Nadeln, Nägel, Reißnägel und Draht gefunden.

Ermittler vermuten TikTok-Trend aus Amerika
Die Ermittler haben mittlerweile den Verdacht geäußert, ein Social-Media-Trend könnte hinter den grausigen Funden stecken. Besonders in Amerika seien schon vor längerer Zeit Videos verbreitet worden, in denen vor manipulierten Süßigkeiten gewarnt wird – diese alten Videos könnten die Täter dazu animiert haben, die Warnung in die Tat umzusetzen, so deutsche Medien.

Lesen Sie auch:
In dem Milka-Mini, den die Kinder am Halloween-Samstag von Nachbarn in Linz-Ebelsberg bekommen ...
Nägel in Süßigkeiten
„Meine Kids haben keinen Appetit mehr auf Snacks“
04.11.2026
Auch Verdacht in Wien
Metallteile in Schoko: Wieder neue Fälle bekannt
04.11.2026
Anzeige zurückgezogen
Kind steckte selbst Holzspieß in Halloween-Schoko
04.11.2026

Bisher keine Aufrufe zu Taten bekannt
Auch die „Abendzeitung München“ berichtete, die Polizei in Niederbayern gehe dem Verdacht nach, dass es sich um eine TikTok-Challenge oder Ähnliches handeln könnte. Es werde zudem überprüft, ob es gar einen Aufruf in den sozialen Medien gegeben habe, Süßigkeiten zu präparieren.

In einem Fall in Thüringen gab ein neunjähriges Kind zu, selbst einen Holzspieß in einen Halloween-Schokoriegel gesteckt zu haben. Der Vater hatte zuvor Anzeige erstattet. Woher das Kind die Idee hatte und ob ein eventueller Social-Media-Trend damit in Verbindung stehen könnte, ist bislang nicht bekannt.

Zitat Icon

Wir bündeln unsere Kräfte über die Landesgrenzen hinweg und gehen gemeinsam mit unseren Partnern konsequent gegen die Verantwortlichen vor.

Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer

Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Auch heimische Ermittler schließen Social-Media-Vernetzung nicht aus
Auch in Österreich werde eine mögliche Vernetzung der Täter über soziale Netzwerke ermittelt, so Gerald Tatzgern, Leiter der Abteilung Ermittlungen, Organisierte und Allgemeine Kriminalität im Bundeskriminalamt, im Gespräch mit dem Ö1-„Mittagsjournal“. Dezidierte Hinweise zu Tätern gibt es aber noch nicht, wie es auf „Krone“-Anfrage hieß. Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht der versuchten, absichtlichen schweren Körperverletzung (Strafrahmen bis zu 15 Jahren Haft).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
04.11.2026 19:50
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DeutschlandBayernAmerika
Polizei
TikTok
SchokoladeKinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf