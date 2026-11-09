Welt im Wandel: Wenn das Alte nicht mehr trägt

Als Heike Pourian kürzlich am Bodensee vorbeifuhr, erschrak sie: Der Bodensee hatte auffallend wenig Wasser. Für die Referentin war das ein Sinnbild dafür, was passiert, wenn Menschen ihre Lebensgrundlagen verändern, ohne die Folgen ausreichend zu bedenken. Flüsse begradigen, Wasser möglichst rasch ableiten, Ressourcen verbrauchen: Vieles, was lange als Fortschritt und selbstverständlich galt, erweist sich im Zuge des Klimawandels zunehmend als problematisch. „Wir können es gerade sehen, wir können es auch nicht mehr wegdiskutieren“, so Pourian bei ihrem Vortrag „Von der Zumutung des Wandels“ im Rahmen der AK-Reihe „Wissen fürs Leben“ in Feldkirch.