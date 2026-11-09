Millionen-Umbau für mehr Wellness und Ruhe

In den 1960er-Jahren war der Petschnighof ein einfacher Bauernhof mit Zimmern für Sommerfrischler und ruhesuchende Wanderfans. Heute ist das 4-Stern-Superior-Familienhotel eine Besonderheit in einer kleinen Gemeinde, denn es gibt kaum noch etwas, was die Betreiberfamilie nicht für ihre Gäste geschaffen hat. Und wenn doch, wird‘s einfach selbst dazu gebaut – ganz nach Unterkärntner Manier.