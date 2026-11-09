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6 Österreich-Filialen: Deutsche Modekette pleite

Wirtschaft
09.11.2026 10:18
Die deutsche Modekette Liberty Woman musste Insolvenz anmelden.
Die deutsche Modekette Liberty Woman musste Insolvenz anmelden.(Bild: dietwalther - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

50 Jahre nach ihrer Gründung musste die deutsche Modekette Liberty Woman am Montag Insolvenz anmelden. Betroffen sind insgesamt 113 Filialen, davon alle sechs Zweigstellen in Österreich. In beiden Ländern sind 600 Arbeitsplätze in Gefahr.

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Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Stadt Lübbecke in Nordrhein-Westfalen und zählt im deutschsprachigen Raum zu den größten seiner Branche.

Die finanzielle Schieflage ist so kritisch, dass nun das Amtsgericht Bielefeld einem Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zustimmte. Dadurch soll das Unternehmen gerettet und wirtschaftlich neu aufgestellt werden.

Filialen in Wien, Graz, Innsbruck, St. Pölten, Krems, Vöcklabruck
Neben den 107 Filialen in Deutschland befinden sich auch in Österreich sechs Zweigstellen – und zwar in Wien, Graz, Innsbruck, St. Pölten, Krems und Vöcklabruck, wo Dutzende Mitarbeiter beschäftigt sind.

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Details zum Sanierungsplan sind noch nicht bekannt. Fest steht, dass sich für die Kunden vorerst noch nichts ändern wird. Rücksendungen werden nach wie vor bearbeitet, Gutscheine bleiben gültig, auch die Geschäfte und der Online-Shop bleiben bis auf Weiteres geöffnet.

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