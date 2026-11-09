Deutsche übernehmen Quehenberger komplett

Bereits 2023 hatte die Geis-Gruppe die Mehrheit von Quehenberger Logistics übernommen. Ab Jänner 2017 gehören 100 Prozente der Anteile der deutschen Firma. Das operative Geschäft soll weiterhin nah am Kunden ablaufen, heißt es. Der Straßwalchener Spediteur beschäftigt rund 4000 Mitarbeiter an 69 Standorten, und das in elf Ländern – vor allem in Zentral- und Osteuropa. 2024 erwirtschaftete man einen Umsatz von rund 1,95 Milliarden Euro.