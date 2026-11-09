Deutsche übernehmen Quehenberger komplett

Vor vier Jahren stieg die deutsche Geis-Gruppe beim Flachgauer Spediteur Quehenberger ein. Jetzt übernehmen sie eines der bekanntesten Salzburger Transportunternehmen mit Jahreswechsel komplett, erklärte das deutsche Unternehmen. Die Marke Quehenberger werde weiter auf den heimischen Straßen zu sehen sein.
Es gehe um eine gemeinsame Organisationsstruktur, heißt es in der Aussendung der Geis-Gruppe, die jetzt 100 Prozent der Anteile des Transportunternehmens mit Sitz in Straßwalchen übernehmen wird. „Die Marke Quehenberger bleibt bestehen, das aktuelle Management führt das Tochterunternehmen weiter“, wird dabei betont.
Nach Mehrheit jetzt auch 100 Prozent
Im Detail geht es um ein Zusammenlegen von internen Bereichen: So werden die drei Geschäftsbereich Road, Contract Logistics und Air+Sea künftig „länder- und markenübergreifend auf Gruppenebene“ geführt.
Bereits 2023 hatte die Geis-Gruppe die Mehrheit von Quehenberger Logistics übernommen. Ab Jänner 2017 gehören 100 Prozente der Anteile der deutschen Firma. Das operative Geschäft soll weiterhin nah am Kunden ablaufen, heißt es. Der Straßwalchener Spediteur beschäftigt rund 4000 Mitarbeiter an 69 Standorten, und das in elf Ländern – vor allem in Zentral- und Osteuropa. 2024 erwirtschaftete man einen Umsatz von rund 1,95 Milliarden Euro.
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