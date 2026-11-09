Sieben Schülerinnen tragen Kopftuch trotz Verbot

Das Kopftuchverbot sorgt immer wieder für politischen Wirbel. Zuletzt gingen, organisiert von Schülerorganisationen, auch Gegner der Regelung in Linz auf die Straße. Doch nicht nur politisch ist die Umsetzung ein hartes Stück Arbeit: Auch die Behörden brauchen einiges an Hartnäckigkeit. In Oberösterreich haben zehn Mädchen unter 14 Jahren ihr Kopftuch selbst nach einem Aufklärungsgespräch an ihrer Schule nicht abgelegt – obwohl das Verbot seit 1. September dieses Jahres in Kraft ist.