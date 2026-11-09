Sieben Schülerinnen tragen Kopftuch trotz Verbot

Seit 1. September dieses Jahres gilt an Schulen das umstrittene Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Wie eine erste Bilanz zeigt, hält sich nur ein geringer Prozentsatz nicht an das neue Gesetz. Für die Eltern dieser Schülerinnen könnte das aber teuer werden.
Das Kopftuchverbot sorgt immer wieder für politischen Wirbel. Zuletzt gingen, organisiert von Schülerorganisationen, auch Gegner der Regelung in Linz auf die Straße. Doch nicht nur politisch ist die Umsetzung ein hartes Stück Arbeit: Auch die Behörden brauchen einiges an Hartnäckigkeit. In Oberösterreich haben zehn Mädchen unter 14 Jahren ihr Kopftuch selbst nach einem Aufklärungsgespräch an ihrer Schule nicht abgelegt – obwohl das Verbot seit 1. September dieses Jahres in Kraft ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.