Zwei Grabsteine als Grüße aus der Vergangenheit

Wer ein Sensenmuseum als Obmann betreut, sollte nicht abgestumpft sein. Und das kann man Vereinsobmann Michael Osen (47) wirklich nicht vorwerfen: Er freut sich richtig, wenn in „seinem“ Museum etwas weitergeht und berichtet: „Kurz vor Allerseelen hat uns ein Anruf des Kirchdorfer Steinmetzmeisters Roland Schmied erreicht. Seine Mitarbeiter hatten ,zwei Steine‘ zum Entsorgen bekommen, und glücklicherweise genauer hingeschaut. Auf den ersten Blick war allen klar: ,Das ist zu schade für die Deponie, sondern etwas für unser Museum!’“