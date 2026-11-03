„Meilenstein“ – endlich werden Kosten übernommen

Auch wenn im europäischen Motorsport quasi schon die Rollbalken heruntergelassen sind, werden bald wieder die Motoren im Renntempo aufheulen. Denn die anerkannte Asien-Le-Mans-Serie startet auch aufgrund der Situation im Nahen Osten ab 14. November in Frankreich. Zudem stehen Rennen in Spanien und Portugal an.