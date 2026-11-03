Halloween-Schoko: Nadel-Horror weitet sich aus

„Feig und hinterhältig“

„Die Polizei nimmt diese Vorfälle sehr ernst“, hieß es in einer Stellungnahme des BK. Es sei insbesondere darauf zu achten, „ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden“. Bei verdächtigen Feststellungen sollte sofort die Polizei verständigt werden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Karner nannte die Taten „feig und hinterhältig und zum Teil lebensbedrohlich“. „Nägel und Nadeln in Süßigkeiten für Kinder zu verstecken, ist eine hinterhältige und bösartige Tat, die uns alle fassungslos macht. Wer so etwas tut, gefährdet das Wertvollste, das unsere Gesellschaft hat: das Wohl unserer Kinder“, hatte zudem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärt.