ÖSV-Fahrer kämpferisch: „Das war noch nicht alles“

„Genug Tabletten genommen“

Über den Sommer sei die Situation mit seinem Knie besser und besser geworden. „Und ich habe massive Fortschritte gemacht, seit ich wieder auf Ski stehe“, verdeutlicht der Speed-Spezialist. Zuletzt trainierte Rieser in Sölden Super-G – mittlerweile ohne Tabletten. „Von denen habe ich in der vergangenen Saison genug genommen“, sagt er. In etwa zwei Wochen fliegt er mit seinen ÖSV-Teamkollegen über den großen Teich nach Nordamerika. Im Gegensatz zur vergangenen Saison steht er heuer aber ohne Kaderplatz im heimischen Skiverband da.