Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab 2027

ÖBB modernisiert den Tauerntunnel weiter

Salzburg
03.11.2026 12:48
Der zweite Abschnitt begonnt im März.
Der zweite Abschnitt begonnt im März.(Bild: ÖBB)
(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die ÖBB bereiten den zweiten Schritt der Modernisierung der Tauernstrecke vor. Von 8. Februar bis 9. Juli 2027 wird im Rahmen der zweiten Bauetappe der Tauerntunnel umfassend saniert. Zugleich werden entlang der Strecke Infrastrukturmaßnahmen gesetzt und die Autoschleuse Tauernbahn adaptiert. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In dieser Zeit ist die Tauernbahn zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach für den Zugverkehr gesperrt. Ein umfangreicher Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Die Sperre dient sowohl der Sanierung des 8,4 Kilometer langen Tauerntunnels als auch der Autoschleuse Tauernbahn. Durch die Bündelung der Arbeiten können zusätzliche Einschränkungen in den kommenden Jahren vermieden werden. Die Autoschleuse Tauernbahn ist eine wichtige Mobilitätsachse für den Pendlerverkehr, die regionale Wirtschaft und den Tourismus in Salzburg und Kärnten. Die Wiederinbetriebnahme soll am 10. Juli erfolgen.

Umfangreicher Ersatzverkehr

Während der Sperre sorgen die ÖBB gemeinsam mit ihren Partnern für Ersatzverkehr. So gibt es im Stundentakt Direktbusse zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee, weiters einen stündlichen Schienenersatzverkehr zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein auf der Salzburger Seite. Zusätzliche einzelne Direktbusverbindungen zwischen Bischofshofen und Villach werden eingerichtet, ebenso ein Pendler-Shuttle zwischen Bad Gastein und Mallnitz-Obervellach. Ab 19. März 2027 wird das Pendler-Shuttle um einen Fahrradtransport erweitert, damit soll der beliebte Alpe-Adria-Radweg eine attraktive Alternative während der Sperre bleiben. Der Fahrradtransport kostet zehn Euro pro Richtung. Inhaber einer Jahreskarte der Autoschleuse Tauernbahn können das Angebot zu den vorgesehenen Bedingungen nutzen. Das Rad-Shuttle wird als Rufbus geführt. Details zu Fahrzeiten und Reservierungsmöglichkeiten werden rechtzeitig vor Betriebsstart bekanntgegeben.

Lesen Sie auch:
Der ÖBB-Tunnel wird für weitere Sanierungen gesperrt.
Krone Plus Logo
Weitere Sanierungen
„Auswirkungen der ÖBB-Tauernsperre sind enorm“
23.10.2026
Salzburg bis Villach
ÖBB erweitern die Plätze auf der Tauernstrecke
11.06.2026
Ersatzverkehr
Tauernbahnstrecke wird vier Tage lang gesperrt
20.10.2026

Im Fern- und Güterverkehr werden durch die Arbeiten ebenfalls Anpassungen notwendig. Fernverkehrszüge zwischen Mallnitz-Obervellach und Spittal-Millstättersee verkehren im Zweistundentakt. Auf der Strecke Spittal-Millstättersee – Villach sind punktuelle Fahrplanänderungen erforderlich. Nachtreisezüge werden über andere Strecken geführt. Die Verbindung Stuttgart – Venedig kann während der Sperre nicht angeboten werden. Der Güterverkehr wird über alternative Korridore umgeleitet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
03.11.2026 12:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
214.162 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
156.235 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
128.706 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1015 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
675 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
609 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf