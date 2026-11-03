ÖBB modernisiert den Tauerntunnel weiter

Die ÖBB bereiten den zweiten Schritt der Modernisierung der Tauernstrecke vor. Von 8. Februar bis 9. Juli 2027 wird im Rahmen der zweiten Bauetappe der Tauerntunnel umfassend saniert. Zugleich werden entlang der Strecke Infrastrukturmaßnahmen gesetzt und die Autoschleuse Tauernbahn adaptiert.
In dieser Zeit ist die Tauernbahn zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach für den Zugverkehr gesperrt. Ein umfangreicher Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.
Die Sperre dient sowohl der Sanierung des 8,4 Kilometer langen Tauerntunnels als auch der Autoschleuse Tauernbahn. Durch die Bündelung der Arbeiten können zusätzliche Einschränkungen in den kommenden Jahren vermieden werden. Die Autoschleuse Tauernbahn ist eine wichtige Mobilitätsachse für den Pendlerverkehr, die regionale Wirtschaft und den Tourismus in Salzburg und Kärnten. Die Wiederinbetriebnahme soll am 10. Juli erfolgen.
Umfangreicher Ersatzverkehr
Während der Sperre sorgen die ÖBB gemeinsam mit ihren Partnern für Ersatzverkehr. So gibt es im Stundentakt Direktbusse zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee, weiters einen stündlichen Schienenersatzverkehr zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein auf der Salzburger Seite. Zusätzliche einzelne Direktbusverbindungen zwischen Bischofshofen und Villach werden eingerichtet, ebenso ein Pendler-Shuttle zwischen Bad Gastein und Mallnitz-Obervellach. Ab 19. März 2027 wird das Pendler-Shuttle um einen Fahrradtransport erweitert, damit soll der beliebte Alpe-Adria-Radweg eine attraktive Alternative während der Sperre bleiben. Der Fahrradtransport kostet zehn Euro pro Richtung. Inhaber einer Jahreskarte der Autoschleuse Tauernbahn können das Angebot zu den vorgesehenen Bedingungen nutzen. Das Rad-Shuttle wird als Rufbus geführt. Details zu Fahrzeiten und Reservierungsmöglichkeiten werden rechtzeitig vor Betriebsstart bekanntgegeben.
Im Fern- und Güterverkehr werden durch die Arbeiten ebenfalls Anpassungen notwendig. Fernverkehrszüge zwischen Mallnitz-Obervellach und Spittal-Millstättersee verkehren im Zweistundentakt. Auf der Strecke Spittal-Millstättersee – Villach sind punktuelle Fahrplanänderungen erforderlich. Nachtreisezüge werden über andere Strecken geführt. Die Verbindung Stuttgart – Venedig kann während der Sperre nicht angeboten werden. Der Güterverkehr wird über alternative Korridore umgeleitet.
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