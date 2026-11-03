ÖBB modernisiert den Tauerntunnel weiter

Während der Sperre sorgen die ÖBB gemeinsam mit ihren Partnern für Ersatzverkehr. So gibt es im Stundentakt Direktbusse zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee, weiters einen stündlichen Schienenersatzverkehr zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein auf der Salzburger Seite. Zusätzliche einzelne Direktbusverbindungen zwischen Bischofshofen und Villach werden eingerichtet, ebenso ein Pendler-Shuttle zwischen Bad Gastein und Mallnitz-Obervellach. Ab 19. März 2027 wird das Pendler-Shuttle um einen Fahrradtransport erweitert, damit soll der beliebte Alpe-Adria-Radweg eine attraktive Alternative während der Sperre bleiben. Der Fahrradtransport kostet zehn Euro pro Richtung. Inhaber einer Jahreskarte der Autoschleuse Tauernbahn können das Angebot zu den vorgesehenen Bedingungen nutzen. Das Rad-Shuttle wird als Rufbus geführt. Details zu Fahrzeiten und Reservierungsmöglichkeiten werden rechtzeitig vor Betriebsstart bekanntgegeben.