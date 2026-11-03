Erfolgswirt gibt zu: „Am Anfang waren Zweifel da“

Die Wege zu Prodingers Wirtshaus in St. Michael sind vielfältig. Ob mit Traktor, Bus oder Auto – direkt am Kreisverkehr der Murtalstraße und unweit zur Straße auf den Katschberg hinauf, hat das Gasthaus sich einen Platz ausgesucht. Jedoch nicht ganz freiwillig: „Ursprünglich war das ein privates Wohnhaus. Den ehemaligen Besitzern ist es nach dem Bau des Kreisverkehrs zu laut geworden und sie sind ausgezogen. Auch wir haben am Anfang gezweifelt, ob das der richtige Platz ist“, erzählt Leonhard Prodinger.