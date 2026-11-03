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„Krone“-Lieblingswirt

Erfolgswirt gibt zu: „Am Anfang waren Zweifel da“

Salzburg
03.11.2026 10:00
Leonhard und Annemarie Prodinger servieren heimische Klassiker von Hirschgulasch bis zum ...
Leonhard und Annemarie Prodinger servieren heimische Klassiker von Hirschgulasch bis zum Schafbratl.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Roland Holitzky)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Ein gemütliches Wirtshaus an einem hochfrequentierten Kreisverkehr – diese Kombination machte das Lungauer Wirtspaar Prodinger weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt.

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Die Wege zu Prodingers Wirtshaus in St. Michael sind vielfältig. Ob mit Traktor, Bus oder Auto – direkt am Kreisverkehr der Murtalstraße und unweit zur Straße auf den Katschberg hinauf, hat das Gasthaus sich einen Platz ausgesucht. Jedoch nicht ganz freiwillig: „Ursprünglich war das ein privates Wohnhaus. Den ehemaligen Besitzern ist es nach dem Bau des Kreisverkehrs zu laut geworden und sie sind ausgezogen. Auch wir haben am Anfang gezweifelt, ob das der richtige Platz ist“, erzählt Leonhard Prodinger.

Hirsch wird mit viel Liebe zum Detail kredenzt.
Hirsch wird mit viel Liebe zum Detail kredenzt.(Bild: Roland Holitzky)

Die Sorgen waren allerdings unbegründet, wie sich in den darauffolgenden Jahren herausstellen sollte. Denn der Standort am Verkehrsknotenpunkt erwies sich als Glücksgriff. Seither zählen die Prodingers nämlich nicht nur viele Einheimische, sondern auch zahlreiche durchreisende Urlauber zu ihren Gästen.

Stammtische haben im Wirtshaus, das direkt am Kreisverkehr liegt, lange und gut gepflegte ...
Stammtische haben im Wirtshaus, das direkt am Kreisverkehr liegt, lange und gut gepflegte Tradition.(Bild: Roland Holitzky)

Während sich Touristen an Klassikern der Lungauer Küche – von Hirschgulasch bis hin zum Schafbratl – erfreuen, zieht beim hiesigen Publikum vor allem der noch leistbare Bierpreis (Fünf Euro kostet die Halbe). Viel Marge bleibt den Wirtsleuten nicht. „Mir ist lieber, ich verkaufe mehr Bier und habe weniger davon, als dass ich alleine im Lokal sitze, weil die Stammtische ausbleiben“, sagt Leonhard Prodinger.

Lesen Sie auch:
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18.10.2026

Für die hervorragende Stimmung an den Stammtischen ist aber nicht nur das Bier verantwortlich. Auch Kellnerin Sabine sorgt seit Jahren für zufriedene und treue Kunden.

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