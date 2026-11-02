So steht es um Red Bull Salzburgs Spieler-Lazarett

Viel zu früh kommt die Anderlecht-Partie für seinen Spezi und Kapitän Nikolas Veratschnig, doch auch hier gibt es positive Nachrichten: Der Kärntner absolvierte zu Wochenbeginn eine Laufeinheit und glaubt, bereits während der Länderspielpause im November wieder – zumindest teilweise – ins Teamtraining einsteigen zu können. Klar ist aber, dass er nichts überstürzen will am Weg zurück.